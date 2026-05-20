Le autorità italiane hanno disposto l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, uno dei cinque sub italiani morti nelle acque delle Maldive il 14 maggio. La salma dell’uomo è stata recuperata dal team di subspeleologi finlandesi e portata in superficie. Dopo il recupero di tutti i corpi, la Procura di Roma ha avviato le indagini e ha invitato alla massima riservatezza, comunicando soltanto che sono in corso le procedure investigative e che è stato ordinato il rilievo autoptico.

Dopo il recupero di tutti e cinque i corpi dei sub italiani morti alle Maldive il 14 maggio scorso, la Procura di Roma ha affidato l’incarico per effettuare l’ autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti, il primo a essere stato portato in superficie dal team di subspeleologi finlandesi. In queste ore invece i familiari delle vittime stanno invocando un silenzio rispettoso. Nei giorni scorsi e nelle ultime ore sono molte le indiscrezioni che hanno riguardato la drammatica immersione: dall’equipaggiamento e le attrezzature utilizzati ai brevetti per le grotte. Martedì sera è arrivato all’aeroporto di Malpensa il corpo di Benedetti, il 44enne istruttore subacqueo di Padova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora silenzio, indagini in corso”, l’attesa dei familiari dei sub morti alla Maldive. Disposta l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti

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