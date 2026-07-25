Incendio nel Cagliaritano due canadair per spegnere le fiamme | evacuata la casa delle suore

Da virgilio.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio è divampato sulle pendici dei monti Sette Fratelli, in località San Priamo, nel Cagliaritano. Due canadair sono stati inviati sul posto per spegnere le fiamme, che hanno portato all’evacuazione della casa delle suore e degli ospiti del complesso religioso “Casa monsignor Angioni”. Non sono state riportate altre persone coinvolte o danni strutturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un vasto incendio ha avuto origine in un’area boschiva sulle pendici dei monti Sette Fratelli di Cagliari, in località San Priamo. Diverse persone sono state evacuate, tra cui le suore e gli ospiti del complesso religioso “Casa monsignor Angioni”. In azione due Canadair per spegnere il rogo, operazione resa difficoltosa dal vento di scirocco. Evacuazioni a causa dell’incendio nel Cagliaritano Nell’area, dalle prime informazioni, risultano due punti fuoco sul versante boscato ad ovest della frazione omonima con fiamme alte. L’incendio è stato dichiarato di interfaccia perché sono presenti diversi villaggi. Una famiglia e la comunità alloggio per anziani “monsignor Angioni” a San Gregorio sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

incendio nel cagliaritano due canadair per spegnere le fiamme evacuata la casa delle suore
© Virgilio.it - Incendio nel Cagliaritano, due canadair per spegnere le fiamme: evacuata la casa delle suore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Imponente intervento per spegnere il grosso incendio di

Video Imponente intervento per spegnere il grosso incendio di

Notizie e thread social correlati

Vasto incendio sul Gargano: Canadair in azione per fermare le fiammeUn incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella mattinata di domenica a San Menaio, frazione di Vico del Gargano.

Leggi anche: Incendio in Andalusia, i pompieri usano l'acqua della piscina per spegnere le fiamme

Temi più discussi: Scontro e auto in fiamme nel Cagliaritano, due morti e diversi feriti; Incendio doloso nel Cagliaritano, obbligo di dimora per due indagati; Svolta nelle indagini sugli incendi seriali nel Cagliaritano: obbligo di dimora per due uomini a Nurri, perquisizioni e ordigni sequestrati; Incidente in Sardegna, scontro e auto in fiamme tra Cagliari e Villasimius: due morti e diversi feriti.

incendio nel cagliaritano dueIncendio nel Cagliaritano, evacuate dieci persone e le suore di SinnaiIncendio a Sinnai, evacuate dieci persone e le suore della Casa monsignor Angioni: fiamme vicino alle abitazioni ... it.blastingnews.com

incendio nel cagliaritano dueFiamme a Sinnai, evacuata la comunità alloggio 'Monsignor Angioni' per anzianiUn vasto incendio divampato nel Cagliaritano ha reso necessaria l' evacuazione della comunità alloggio per anziani monsignor Angioni, situata a San Gregorio, lungo la vecchia statale 125, nel comune ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web