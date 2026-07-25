Un incendio è divampato sulle pendici dei monti Sette Fratelli, in località San Priamo, nel Cagliaritano. Due canadair sono stati inviati sul posto per spegnere le fiamme, che hanno portato all’evacuazione della casa delle suore e degli ospiti del complesso religioso “Casa monsignor Angioni”. Non sono state riportate altre persone coinvolte o danni strutturali.

Un vasto incendio ha avuto origine in un’area boschiva sulle pendici dei monti Sette Fratelli di Cagliari, in località San Priamo. Diverse persone sono state evacuate, tra cui le suore e gli ospiti del complesso religioso “Casa monsignor Angioni”. In azione due Canadair per spegnere il rogo, operazione resa difficoltosa dal vento di scirocco. Evacuazioni a causa dell’incendio nel Cagliaritano Nell’area, dalle prime informazioni, risultano due punti fuoco sul versante boscato ad ovest della frazione omonima con fiamme alte. L’incendio è stato dichiarato di interfaccia perché sono presenti diversi villaggi. Una famiglia e la comunità alloggio per anziani “monsignor Angioni” a San Gregorio sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio nel Cagliaritano, due canadair per spegnere le fiamme: evacuata la casa delle suore

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Imponente intervento per spegnere il grosso incendio di

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