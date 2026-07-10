Un incendio boschivo in Andalusia ha causato la morte di almeno 12 persone. I vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme e utilizzano acqua prelevata anche dalle piscine vicine per spegnere il fuoco. Le operazioni di spegnimento continuano mentre le fiamme devastano vaste aree della regione. Nessuna altra informazione sui dettagli delle operazioni è stata fornita.

I vigili del fuoco in Spagna attingono acqua anche dalle piscine per domare i devastanti incendi boschivi che in Andalusia hanno provocato la morte di almeno 12 persone. Circa 150 vigili del fuoco e 220 soldati dell’unità militare di emergenza spagnola sono impegnati per spegnere le fiamme, che hanno distrutto oltre 3.200 ettari di foreste e terreni agricoli. L’incendio ad Almería, una rinomata località turistica, ha causato diverse vittime mentre queste cercavano di fuggire a bordo di veicoli ormai carbonizzati. Otto persone sono rimaste ferite e 23 risultano disperse, secondo quanto riferito dal presidente della regione dell’Andalusia.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio in Andalusia, i pompieri usano l'acqua della piscina per spegnere le fiamme

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