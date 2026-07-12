Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella mattinata di domenica a San Menaio, frazione di Vico del Gargano. Le fiamme hanno interessato una delle zone boschive più estese del promontorio garganico. Sul posto sono intervenuti un Canadair e squadre di vigili del fuoco per contenere il rogo. Non sono ancora stati forniti aggiornamenti sui danni o sulle cause dell’incendio.

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di domenica a San Menaio, frazione di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, interessando una delle aree boschive più importanti del promontorio garganico. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno richiesto un imponente intervento dei soccorsi, con l’impiego anche di un Canadair. Le fiamme tra San Menaio e Calenella. L’incendio si è sviluppato nei pressi della pineta Marzini, estendendosi rapidamente nell’area boschiva compresa tra San Menaio e Calenella. Il vento ha favorito l’avanzata del rogo, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute diverse... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vasto incendio sul Gargano: Canadair in azione per fermare le fiamme

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