Incendio in un ristorante a Roma prima l'esplosione di due bombole e poi le fiamme

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un ristorante situato in via Valleranello a Roma. Prima si sono verificate due esplosioni di bombole di gas, seguite da un vasto incendio che ha prodotto una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno operato per diverse ore per spegnere le fiamme.