Incendio in un ristorante a Roma prima l'esplosione di due bombole e poi le fiamme
Un incendio si è sviluppato in un ristorante situato in via Valleranello a Roma. Prima si sono verificate due esplosioni di bombole di gas, seguite da un vasto incendio che ha prodotto una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno operato per diverse ore per spegnere le fiamme.
Incendio in un ristorante in via Valleranello a Roma: prima due esplosioni di bombole di gas e poi l'alta colonna di fumo visibile per chilometri. I pompieri hanno lavorato a lungo per domarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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