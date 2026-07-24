Un incendio si è sviluppato in un ristorante a Vallerano, Roma sud, causando l'esplosione di due bombole di gas. Le fiamme si sono estese anche all’esterno, interessando le sterpaglie circostanti. Sul posto sono stati evacuati alcuni residenti e le forze dell’ordine hanno delimitato l’area. Non risultano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Serata di paura a Vallerano, a Roma sud, nella zona Fonte Laurentina. Un incendio divampato nel ristorante Bio, forse nelle cucine, ha causato l'esplosione di due bombole di gas che hanno alimentato il fuoco: le fiamme si sono propagate anche all'esterno del locale, attaccando le sterpaglie attorno. Una densa nube nera si è alzata dalla zona. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle 21 circa per spegnere il rogo. Il ristorante era già stato evacuato - c'erano dipendenti e clienti - così come alcune abitazioni vicine a scopo precauzionale. Sui social numerosi messaggi e anche video dell'accaduto, con il fuoco e il fumo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, incendio in un ristorante a Valleranello: esplodono le bombole di gas. Fiamme anche in strada, abitanti evacuati

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Roma, incendio in un'area verde presso via della Pineta Sacchetti

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