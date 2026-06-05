L' esplosione e poi le fiamme paura per un incendio a Giardini Naxos

Nella tarda mattina a Giardini Naxos si è verificato un incendio in un ristorante sul lungomare Tisandros, accompagnato da un’esplosione che ha causato fumo e fiamme visibili. La presenza di un'esplosione ha provocato momenti di preoccupazione tra i presenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio.

Momenti di paura nella tarda mattina a Giardini Naxos. Un incendio è divampato in un ristorante sul lungomare Tisandros, in tanti hanno avvertito l'esplosione e notato fumo e fiamme alte. All'origine del rogo ci sarebbe una bombola di gas. I residenti della zona sono scesi in strada allarmati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Così è scoppiato l'incendio, i giovani scappano dalla sala della festa

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