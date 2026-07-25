Incendio in un cantiere | massiccio intervento dei vigili del fuoco
Alle prime ore del pomeriggio, i vigili del fuoco hanno domato un incendio scoppiato in un cantiere in località Piano di Vezzano. Le squadre sono intervenute dalla tarda mattina e sono rimaste sul posto per diverse ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul luogo sono presenti diverse squadre e mezzi, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si segnalano danni ad altre strutture nelle vicinanze.
La Spezia, 25 luglio 2026 – dalla tarda mattina di oggi alcune squadre dei vigili del fuoco stanno operando in località Piano di Vezzano a causa di un per un incendio che si è sviluppato all’interno di un sito in costruzione. I soccorsi . I vigili del fuoco stanno operando con l’ausilio di due autopompe, un’ autoscala e un’ autobotte. Le squadre dei vigili del fuoco, composte da 14 unità operative, stanno fronteggiando l’incendio che è ormai sotto controllo. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine e l’Arpal per quanto di competenza. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e si protrarranno presumibilmente per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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