Appartamento a fuoco a Pavullo intervento massiccio dei vigili del fuoco Salvo l' inquilino
Questo pomeriggio a Pavullo i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento. Le squadre hanno operato con numerosi mezzi per evitare che le fiamme si diffondessero all'intera abitazione. L'inquilino è stato messo in salvo durante le operazioni di spegnimento. Non sono stati riportati feriti tra le persone coinvolte.
Intervento massiccio dei vigili del fuoco a Pavullo questo pomeriggio, domenica 10 maggio, per scongiurare un rogo che avrebbe potuto propagarsi e interessare un'intera abitazione. Erano le 16 circa quando le squadre di pompieri da Pavullo, Vignola, Fanano e Modena (con autoscala) sono.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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