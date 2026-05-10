Appartamento a fuoco a Pavullo intervento massiccio dei vigili del fuoco Salvo l' inquilino

Questo pomeriggio a Pavullo i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento. Le squadre hanno operato con numerosi mezzi per evitare che le fiamme si diffondessero all'intera abitazione. L'inquilino è stato messo in salvo durante le operazioni di spegnimento. Non sono stati riportati feriti tra le persone coinvolte.

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