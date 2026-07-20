Brucia un edificio industriale a Mezzana di Prato | intervento massiccio dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un edificio industriale a Mezzana di Prato, richiedendo un intervento massiccio dei vigili del fuoco. Sono intervenuti i pompieri provenienti da Firenze Ovest, Calenzano e altre province vicine. Le fiamme hanno causato danni all’azienda tessile, senza segnalare feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La causa dell’incendio non è stata ancora accertata.