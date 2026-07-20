Brucia un edificio industriale a Mezzana di Prato | intervento massiccio dei vigili del fuoco
Un incendio ha coinvolto un edificio industriale a Mezzana di Prato, richiedendo un intervento massiccio dei vigili del fuoco. Sono intervenuti i pompieri provenienti da Firenze Ovest, Calenzano e altre province vicine. Le fiamme hanno causato danni all’azienda tessile, senza segnalare feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La causa dell’incendio non è stata ancora accertata.
PRATO – Fiamme in un’azienda tessile, allertati i comandi delle province vicine. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano, dalla sede centrale e di Barberino del Mugello, sono intervenuti poco dopo le 14,30 nel comune di Prato in via Campostino di Mezzana, in supporto al comando di Prato, per un incendio di un edificio industriale. Sul posto inviate due squadre, un’autobotte e un’autoscala per un totale di 14 unità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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