Un incendio nella vegetazione di Premana ha causato una frana che ha bloccato la strada di accesso alla frazione di Faina, nel Lecchese. In seguito all’evento, 18 persone sono state salvate ed evacuate. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e valutare i danni.

Un incendio della vegetazione ha provocato una frana a Premana, nel Lecchese, che ha ostruito la strada d’accesso alla frazione di Faina, isolando gli abitanti. Sul posto è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco che ha recuperato e messo in salvo 18 persone, ovvero 15 villeggianti e tre soccorritori che erano rimasti bloccati per il blocco della strada. L’incendio e la frana a Premana A Premana, in località Fraina, ha avuto origine un incendio nella vegetazione che ha provocato una frana. Massi sono caduti sulla strada d’accesso della località, interrompendo la viabilità e isolando le persone presenti nell’area. Fraina, la località rimasta isolata a causa della frana Complessivamente sono rimaste bloccate 18 persone di cui 15 villeggianti e tre soccorritori coinvolti nelle operazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio e frana in montagna a Premana, nel Lecchese, 18 persone salvate ed evacuate

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