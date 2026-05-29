Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato a Domus de Maria, nel Cagliaritano. Due persone sono state salvate e alcune abitazioni evacuate. Il Corpo forestale sta operando sul posto con il supporto di due elicotteri provenienti da basi diverse. Le fiamme stanno interessando un'area rurale, senza segnalare feriti o altre evacuazioni in corso. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Vasto incendio a Domus de Maria, nel Cagliaritano. Il rogo, che sta interessando la località "P.ta sa Pala de Ammettiu", ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme, che stanno bruciando la macchia mediterranea, è in corso l'intervento del Corpo forestale con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu., A coordinare le azioni di spegnimento dell'incendio è il direttore delle operazioni della stazione della Forestale di Teulada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Vasto rogo a Domus de Maria, nel Cagliaritano: salvate due persone, case evacuate

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