Paura nel centro commerciale | incendio nel sottotetto evacuate circa 200 persone

Notizia in breve

Un incendio è divampato nel sottotetto di un grande centro commerciale nel Canton Ticino. L’incendio ha portato all’evacuazione di circa 200 persone nel pomeriggio del 28 maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Non sono stati segnalati feriti. L’incendio ha interessato una zona superiore del centro commerciale, causando l’interruzione delle attività commerciali presenti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.