Paura nel centro commerciale | incendio nel sottotetto evacuate circa 200 persone
Un incendio è divampato nel sottotetto di un grande centro commerciale nel Canton Ticino. L’incendio ha portato all’evacuazione di circa 200 persone nel pomeriggio del 28 maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Non sono stati segnalati feriti. L’incendio ha interessato una zona superiore del centro commerciale, causando l’interruzione delle attività commerciali presenti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Nel pomeriggio di oggi 28 maggio a Grancia, in Canton Ticino, un incendio è scoppiato all’interno di un grosso centro commerciale in via Cantonale.Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, l’allarme è scattato poco dopo le 16.30. Per cause che saranno chiarite dall’inchiesta, le fiamme. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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