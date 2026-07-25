L'incendio si è sviluppato poco dopo mezzanotte in un residence tra viale dei Pini e via Trieste a Rosolina Mare. Le fiamme hanno danneggiato l'edificio e alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. I turisti presenti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione su eventuali feriti.

ROSOLINA (ROVIGO) - Grave incendio poco dopo la mezzanotte del 25 luglio a Rosolina Mare in un residence del centro tra viale dei Pini e via Trieste. L'allarme Gravi i danni riportati dall'edificio e da alcune auto in sosta, lambite dalle fiamme. Non si registrano invece persone ferite, bensì degli sfollati: alcune persone sono state temporaneamente ospitate in altri alberghi perché impossibilitate nell'immediato sia a tornare a casa che a rientrare nel residence dove stavano trascorrendo le vacanze. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale sanitario e la polizia locale. Avviate le indagini che dovranno appurare la causa dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio devasta un residence nella notte: danni anche ad alcune auto parcheggiate. Turisti sfollati ospitati in altri hotel

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Fire rips through historic building in Asheville's River Arts District

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