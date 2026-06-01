Taranto incendio | distrutte tre auto danni anche alla facciata di un palazzo e a un appartamento Nella notte

Da noinotizie.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, un incendio ha distrutto tre auto parcheggiate tra via Dante e via Diego Peluso a Taranto. Le fiamme hanno causato anche danni alla facciata di un palazzo e a un appartamento nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Angolo fra via Dante e via Diego Peluso. Tre automobili parcheggiate in strada sono state devastate dalle fiamme nella notte. Il fuoco ha anche raggiunto, danneggiandola, la facciata del vicino palazzo e danni ha riportato anche una casa di quell'immobile. Intervento di varie squadre dei vigili del fuoco per venire a capo dell'incendio e dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità dell'accaduto.         . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto incendio distrutte tre auto danni anche alla facciata di un palazzo e a un appartamento nella notte
© Noinotizie.it - Taranto, incendio: distrutte tre auto, danni anche alla facciata di un palazzo e a un appartamento Nella notte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Livorno: auto incendiate nella notte in via Pacinotti, danni alla facciata di un palazzoNella notte tra il 25 e il 26 aprile 2026, a Livorno, sono state incendiate alcune auto in via Pacinotti.

Incendio nella notte ad Aprilia, a fuoco un’auto. Danneggiata anche la facciata di un palazzoNella notte ad Aprilia, un’auto ha preso fuoco in via Meucci, causando la distruzione del veicolo.

Argomenti più discussi: Incendio a Torpignattara: tre auto distrutte nella notte; Tre auto distrutte da un incendio nella notte davanti a un’officina: indagano i carabinieri; Incendio in un ristorante: tre persone intossicate dal fumo; Incendio nella notte, distrutta la passerella del Tortuga.

taranto incendio distrutte treTaranto, incendio: distrutte tre auto, danni anche alla facciata di un palazzo e a un appartamento Nella notteAngolo fra via Dante e via Diego Peluso. Tre automobili parcheggiate in strada sono state devastate dalle fiamme nella notte. Il fuoco ha anche raggiunto, danneggiandola, la facciata del vicino palazz ... noinotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web