Nella notte, un incendio ha distrutto tre auto parcheggiate tra via Dante e via Diego Peluso a Taranto. Le fiamme hanno causato anche danni alla facciata di un palazzo e a un appartamento nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Angolo fra via Dante e via Diego Peluso. Tre automobili parcheggiate in strada sono state devastate dalle fiamme nella notte. Il fuoco ha anche raggiunto, danneggiandola, la facciata del vicino palazzo e danni ha riportato anche una casa di quell'immobile. Intervento di varie squadre dei vigili del fuoco per venire a capo dell'incendio e dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità dell'accaduto. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, incendio: distrutte tre auto, danni anche alla facciata di un palazzo e a un appartamento Nella notte

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