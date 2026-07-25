Un elicottero sta intervenendo ad Assisi per la bonifica di un incendio che si è sviluppato vicino al «Bosco di San Francesco». L'intervento aereo mira a contenere le fiamme e proteggere l'area boschiva. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o persone coinvolte. La zona interessata si trova nelle vicinanze della città e si sta lavorando per limitare l'espansione del fuoco.

Assisi, 25 luglio 2026 – Anche un elicottero è impegnato ad Assisi nella bonifica dall'incendio sviluppatosi nei pressi di Assisi, in una zona dove si trova anche il «Bosco di San Francesco». Le fiamme sono sotto controllo dalla mezzanotte e il massiccio intervento di vigili del fuoco, Agenzia forestale regionale e altro personale ha evitato che raggiungessero l'area naturalistica gestita dal Fondo per l'ambiente italiano o creassero pericoli ad alcune abitazioni e a un convento, rimasti completamente in sicurezza. Area naturalistica . «Il Bosco di San Francesco ad Assisi non è stato interessato dall'incendio ed è intatto», ha assicurato il sindaco di Assisi Valter Stoppini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio ad Assisi, via alla bonifica con un elicottero. Salvo il ‘Bosco di San Francesco’

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