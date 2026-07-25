L’incendio nel bosco sotto Assisi è stato dichiarato sotto controllo intorno alla mezzanotte. Le fiamme hanno interessato il sottobosco vicino al Bosco di San Francesco nel pomeriggio e sera di venerdì. All’alba sono stati programmati interventi con Canadair e elicotteri per la bonifica. Nessuna informazione su feriti o evacuazioni. Le operazioni di spegnimento sono proseguite durante la notte.

È stato dichiarato sotto controllo intorno alla mezzanotte l’incendio di bosco e sottobosco che nel pomeriggio e nella serata di venerdì ha interessato l’area situata al di sotto della città di Assisi, nei pressi del Bosco di San Francesco. Grazie al lavoro congiunto delle squadre impegnate sul campo, l’avanzata delle fiamme è stata arrestata, evitando conseguenze per le abitazioni e le strutture presenti nella zona. Al momento restano attivi soltanto alcuni piccoli focolai nel sottobosco e residue braci su alcune ceppaie, sulle quali sono concentrate le operazioni di contenimento e bonifica da parte delle squadre antincendio. Fin dalle... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Incendio ad Assisi, rogo sotto controllo nella notte: all’alba pronti Canadair ed elicottero per la bonifica

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