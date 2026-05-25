Ferentillo incendio boschivo vicino alle case | in azione Canadair ed elicottero

Notizia in breve

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 24 maggio vicino alle case di Ferentillo, sulla montagna a destra dell’ingresso del paese. Sul posto sono intervenuti un Canadair e un elicottero per contenere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalle squadre di soccorso, senza segnalare danni alle abitazioni o feriti. La presenza di mezzi aerei ha permesso di intervenire rapidamente nella zona interessata.