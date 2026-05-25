Ferentillo incendio boschivo vicino alle case | in azione Canadair ed elicottero
Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 24 maggio vicino alle case di Ferentillo, sulla montagna a destra dell’ingresso del paese. Sul posto sono intervenuti un Canadair e un elicottero per contenere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalle squadre di soccorso, senza segnalare danni alle abitazioni o feriti. La presenza di mezzi aerei ha permesso di intervenire rapidamente nella zona interessata.
Nel pomeriggio di domenica 24 maggio un incendio boschivo è divampato sulla montagna alla destra dell’ingresso di Ferentillo, richiedendo un imponente intervento dei soccorsi. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento del rogo che, pur non. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ferentillo in fiamme: Canadair ed elicottero salvano le abitazioni
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Bosco in fiamme a Ferentillo, in azione elicottero e CanadairDomenica pomeriggio, un incendio boschivo si è sviluppato sulla montagna a destra dell’ingresso di Ferentillo.
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