Nel pomeriggio di domenica a Ferentillo si è sviluppato un incendio boschivo sul versante montano a destra dell’ingresso del paese. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni, creando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti un Canadair e un elicottero dei Vigili del Fuoco, impegnati a contenere il fronte del fuoco e a prevenire danni maggiori.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di domenica a Ferentillo, dove un incendio boschivo si è sviluppato sul versante montano situato alla destra dell’ingresso del paese, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi per contenere il fronte del fuoco ed evitare conseguenze più gravi. Sin dalle prime ore del pomeriggio, due squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo che, nonostante un’estensione limitata, ha raggiunto un’area particolarmente delicata, arrivando a lambire alcune abitazioni presenti nella zona. La vicinanza delle fiamme alle case ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza, con un monitoraggio costante dell’evoluzione dell’incendio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ferentillo, incendio sul versante della montagna: fiamme vicine alle abitazioni, in azione Canadair ed elicottero dei Vigili del Fuoco

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