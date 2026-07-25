Incendio a Scandicci | brucia terreno abbandonato fiamme minacciano le case

Da firenzepost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato un terreno abbandonato a Scandicci, con le fiamme che si sono estese alla vegetazione vicina a alcune abitazioni. Sul luogo sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, un’autobotte e il personale dell’AIB regionale. Le fiamme sono state domate dopo circa un’ora di intervento. Nessuna persona è rimasta ferita, ma alcune case sono state evacuate temporaneamente per motivi di sicurezza.

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L’incendio si è propagato alla vegetazione presente in prossimità di alcune abitazioni. Sul posto hanno operato due squadre, un’autobotte e personale dell’organizzazione Regionale dell’AIB della Regione Toscana. Non risultano persone coinvolte. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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