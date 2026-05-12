Si estende l' incendio di Città Sant' Angelo le fiamme minacciano le case | Cenere e fumo ovunque FOTO
Nella giornata di martedì 12 maggio si è verificato un incendio di sterpaglie e vegetazione a Marina di Città Sant'Angelo, tra via Torre Costiera e il confine con Silvi. Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del vento, estendendosi in un'area vicino alle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere il rogo e limitare i danni alle case vicine.
Si è propagato rapidamente, complice il forte vento, l’incendio di sterpaglie e vegetazione divampato nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio a Marina di Città Sant’Angelo, tra via Torre Costiera e l’area al confine con Silvi.Il rogo è ancora in corso e interessa una porzione piuttosto estesa.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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