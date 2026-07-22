Un grande incendio si è sviluppato nell’Agrigentino, alimentato dal vento di scirocco, tra Santo Stefano Quisquina e Bivona. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina e la zona bassa di Bivona, costringendo all’evacuazione di più di cento persone. L’incendio sta minacciando case e aziende agricole presenti nell’area. Le squadre di soccorso sono sul posto per tentare di contenere il rogo.

È emergenza nell’Agrigentino, dove un vasto incendio alimentato dal vento di scirocco continua ad avanzare tra Santo Stefano Quisquina e Bivona. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina e la parte bassa di Bivona, rendendo necessaria l’evacuazione di oltre cento persone. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, ha definito la situazione “drammatica”. L’incendio ha raggiunto anche l’area dell’Eremo di Santa Rosalia, dove sono impegnati canadair ed elicotteri. A Bivona, intanto, si sono sviluppati nuovi focolai dopo i roghi che avevano già colpito il territorio nelle ore precedenti. Il sindaco Milko Cinà ha annunciato l’intenzione di richiedere lo stato di crisi, dopo i danni subiti da aziende agricole, allevamenti e alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi incendio nell’Agrigentino, oltre 100 evacuati: fiamme minacciano case e aziende agricole

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Emergenza incendi in Sicilia, fiamme e scirocco assediano l'Isola: 100 evacuati nell'Agrigentino

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