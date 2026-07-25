Incendia rifiuti in pieno giorno a Ercolano | incastrato dalle telecamere grazie al tatuaggio e alle scarpe

Notizia in breve

Un uomo è stato sorpreso dalle telecamere comunali mentre incendiava rifiuti in pieno giorno. Le immagini lo hanno mostrato con un tatuaggio visibile e scarpe riconoscibili, permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo. Dopo averlo individuato, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato in flagranza differita.