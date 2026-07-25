Incendia rifiuti in pieno giorno a Ercolano | incastrato dalle telecamere grazie al tatuaggio e alle scarpe

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato sorpreso dalle telecamere comunali mentre incendiava rifiuti in pieno giorno. Le immagini lo hanno mostrato con un tatuaggio visibile e scarpe riconoscibili, permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo. Dopo averlo individuato, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato in flagranza differita.

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L'uomo è stato immortalato dalle telecamere comunali e arrestato dai carabinieri in flagranza differita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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