Ercolano incendia un cumulo di rifiuti | ma viene tradito da scarpe e tatuaggio Arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver incendiato un cumulo di rifiuti in una zona di Ercolano. L'arresto è stato possibile grazie a dettagli trovati sul luogo, tra cui scarpe e un tatuaggio riconoscibile. L’uomo aveva già visitato il sito poche ore prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Non ci sono altre persone coinvolte nell’episodio. L’accusa è di incendio doloso.

È tornato sul luogo dove poche ore prima aveva dato fuoco a un cumulo di rifiuti, ma ad attenderlo c'erano i carabinieri. Un dettaglio apparentemente banale, un paio di scarpe e un tatuaggio ben visibile sul braccio, si è rivelato decisivo per incastrare un 47enne di Ercolano, arrestato con l'accusa di combustione illecita di rifiuti dopo l'incendio appiccato in via Gramsci, nel cuore della Terra dei Fuochi. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 25 luglio, nei pressi del ponte di via Gramsci, un'area già da tempo monitorata per contrastare gli sversamenti illeciti e i frequenti incendi di rifiuti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Incendia rifiuti e si allontana in bici, Carabinieri arrestano 68enne

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