Napoli abbandona cane e rifiuti in strada | incastrato dalle telecamere

Da tgcom24.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le telecamere di sorveglianza hanno registrato un uomo che abbandona un cane e rifiuti in strada. Le immagini, girate durante un'operazione di prevenzione ambientale dei Carabinieri Forestali, hanno portato al riconoscimento dell'autore e al recupero del cucciolo. L'uomo è stato accusato di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.

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Le immagini, riprese nell'ambito di un'operazione di prevenzione ambientale del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, hanno permesso l'immediato ritrovamento del cucciolo e l'identificazione dell'uomo, accusato di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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