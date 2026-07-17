Napoli abbandona cane e rifiuti in strada | incastrato dalle telecamere

Le telecamere di sorveglianza hanno registrato un uomo che abbandona un cane e rifiuti in strada. Le immagini, girate durante un'operazione di prevenzione ambientale dei Carabinieri Forestali, hanno portato al riconoscimento dell'autore e al recupero del cucciolo. L'uomo è stato accusato di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.

Le immagini, riprese nell'ambito di un'operazione di prevenzione ambientale del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, hanno permesso l'immediato ritrovamento del cucciolo e l'identificazione dell'uomo, accusato di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Catania, cane addestrato per buttare i rifiuti in modo irregolare - RTL 102.5

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