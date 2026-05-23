Inferno in casa | poliziotto eroe salva una coppia di anziani dalle fiamme

Notizia in breve

Un poliziotto ha salvato una coppia di anziani da un incendio domestico. Sentite le urla, è uscito e ha visto il fumo uscire da una villetta vicina. Ha trovato gli anziani bloccati sul balcone e li ha aiutati a mettersi in salvo. L’intervento è avvenuto senza altre persone coinvolte o ferite segnalate. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.