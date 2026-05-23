Inferno in casa | poliziotto eroe salva una coppia di anziani dalle fiamme

Da padovaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un poliziotto ha salvato una coppia di anziani da un incendio domestico. Sentite le urla, è uscito e ha visto il fumo uscire da una villetta vicina. Ha trovato gli anziani bloccati sul balcone e li ha aiutati a mettersi in salvo. L’intervento è avvenuto senza altre persone coinvolte o ferite segnalate. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

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Ha sentito le urla, è uscito di casa, ha visto il fumo nero uscire dalla villetta dei vicini e due anziani bloccati sul balcone. In pochi istanti ha preso una scala dal proprio giardino, l’ha appoggiata alla terrazza ed è salito. Poi, quando l’uomo è rientrato nell’abitazione ormai invasa dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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