In Francia e Spagna si continuano a registrare incendi di vaste proporzioni. In Francia, sono stati evacuati circa 200.000 persone, mentre il dipartimento coinvolto ha registrato 98.000 ettari di terreno bruciati. Parigi ha deciso di schierare l’esercito per gestire le operazioni di emergenza. In Spagna, il presidente ha dichiarato che la priorità è salvare vite umane. I due paesi sono impegnati in interventi di contenimento e evacuazioni multiple.

Resta drammatica la situazione degli incendi in Francia e Spagna. L’ultimo bilancio parla di 98mila ettari andati in fumo nel dipartimento francese della Gironda, un terribile «record storico», come lo ha definito il ministero dell’Interno Laurent Nunez, e di 25mila ettari bruciati in Spagna, nei roghi che imperversano tra la zona a ovest di Madrid e Avila. Estremamente difficile anche la gestione della popolazione delle zone colpite, cone decine di migliaia di evacuati. In Francia 200mila evacuati. In Gironda, nella tarda serata, gli evacuati erano 140mila, una cifra cresciuta vertiginosamente in poche ore (nella prima serata se ne... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Incendi in Francia e Spagna: Parigi schiera l’esercito, gli evacuati finora sono 200mila. Sanchez: «La priorità è salvare vite»

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