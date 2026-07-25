Incendi in Francia e Spagna oltre 260mila persone evacuate

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 260mila persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi nel sud-ovest della Francia e nella Spagna centrale. I roghi si sono estesi su vaste aree, costringendo la popolazione a lasciare le abitazioni. Le autorità hanno avviato operazioni di evacuazione di emergenza, mentre i vigili del fuoco cercano di contenere le fiamme. Nessuna informazione immediata sulle cause o sui danni.

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Sale a oltre 260mila il numero delle persone evacuate complessivamente a causa dei vasti incendi boschivi che si sono sviluppati nel sud-ovest della Francia e nella Spagna centrale. La virulenza degli incendi, alimentata dalle alte temperature e dagli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, ha colto di sorpresa i vigili del fuoco e le autorità in entrambi i paesi. Stando a quanto riferito dal ministro dell’Interno francese, i roghi della regione di Girona e nel dipartimento delle Landes hanno costretto all’evacuazione 197mila persone. In Spagna, circa 85mila persone sono state evacuate o confinate nei comuni della Comunità di Madrid e ad Ávila. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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