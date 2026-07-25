Oltre 260mila persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi nel sud-ovest della Francia e nella Spagna centrale. I roghi si sono estesi su vaste aree, costringendo la popolazione a lasciare le abitazioni. Le autorità hanno avviato operazioni di evacuazione di emergenza, mentre i vigili del fuoco cercano di contenere le fiamme. Nessuna informazione immediata sulle cause o sui danni.

Sale a oltre 260mila il numero delle persone evacuate complessivamente a causa dei vasti incendi boschivi che si sono sviluppati nel sud-ovest della Francia e nella Spagna centrale. La virulenza degli incendi, alimentata dalle alte temperature e dagli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, ha colto di sorpresa i vigili del fuoco e le autorità in entrambi i paesi. Stando a quanto riferito dal ministro dell’Interno francese, i roghi della regione di Girona e nel dipartimento delle Landes hanno costretto all’evacuazione 197mila persone. In Spagna, circa 85mila persone sono state evacuate o confinate nei comuni della Comunità di Madrid e ad Ávila. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Francia e Spagna, oltre 260mila persone evacuate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendi in Francia e Spagna, oltre 220 persone evacuate nelle regioni colpite e decine di vigili del fuoco feritiGli incendi boschivi in Francia e Spagna hanno portato all’evacuazione di oltre 220.

Il sud della Francia è funestato da grandi incendi boschivi: oltre diecimila persone sono state evacuateNel sud della Francia, vicino al confine con la Spagna, da circa una settimana sono in corso grandi incendi boschivi.

Temi più discussi: Incendi, le fiamme divorano Francia e Spagna: a rischio la città di Bordeaux; Francia e Spagna in fiamme, in fuga via mare dall'inferno di Cap Ferret; Incendi senza precedenti in Francia e Spagna, evacuate 220mila persone; Oltre 200mila persone evacuate per gli incendi fra Francia e Spagna.

Sale a 250mila il numero di persone evacuate a causa dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. A Madrid il fumo oscura il cielo e l'aria è pervasa da un odore di bruciato. #ANSA x.com

La Francia ordina l'evacuazione totale della penisola di Cap Ferret mentre il wildfire si diffonde reddit

Incendi fuori controllo in Spagna e Francia, oltre 220mila evacuatiAGI - Oltre 220mila evacuati a causa di incendi fuori controllo in Spagna e Francia. Le fiamme continuano a devastare la celebre regione vinicola e turistica di Bordeaux e l'area circostante Madrid, d ... msn.com

Evacuate 250mila persone per gli incendi fra Francia e SpagnaIl numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux (ANSA) ... ansa.it