Nel sud della Francia, vicino al confine con la Spagna, da circa una settimana sono in corso grandi incendi boschivi. I vigili del fuoco stanno intervenendo senza riuscire a contenerli completamente. Oltre diecimila persone sono state evacuate dalle zone interessate. Le fiamme si sono estese su vaste aree di vegetazione, rendendo difficile il lavoro di spegnimento. La situazione rimane critica e ancora in evoluzione.

Nel sud della Francia, vicino al confine con la Spagna, da circa una settimana sono in corso degli estesi incendi boschivi, che i vigili del fuoco faticano a contenere. Al momento, sedici persone sono rimaste ferite nei roghi, e oltre diecimila sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, mentre le fiamme, che hanno già bruciato cinquemila ettari di terreno, hanno raggiunto i Pirenei. Il caldo estremo dell’ultimo mese, unito al vento e alla siccità prolungata, ha reso diverse zone del Paese particolarmente a rischio; tra le località maggiormente colpite c’è Trevillach, un piccolo comune vicino a Perpignan. Incendi in Francia: interviene l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il sud della Francia è funestato da grandi incendi boschivi: oltre diecimila persone sono state evacuate

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