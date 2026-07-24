Incendi nel Sud della Francia oltre 140mila persone costrette a lasciare le case Macron chiede la mobilitazione dell’esercito – Il video

Oltre 141.000 persone sono state evacuate nel sud-ovest della Francia a causa di incendi che continuano a propagarsi. La maggior parte delle evacuazioni riguarda la Gironda, con 110.000 persone allontanate dalle proprie abitazioni, e altre 31.000 in altri dipartimenti. Le fiamme hanno causato danni estesi, e il governo ha chiesto l’intervento dell’esercito per fronteggiare la situazione. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre le autorità monitorano l’evolversi degli incendi.

Almeno 141.000 persone sono state evacuate da mercoledì sera a causa degli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, con 110.000 persone evacuate nel dipartimento della Gironda e 31.000 nel dipartimento delle Landes, secondo il ministero dell’Interno francese che ha aggiornato le cifre. Altre evacuazioni si preparano nella zona di Bordeaux, fa sapere la Prefettura. Le fiamme hanno già distrutto quasi 13 mila ettari di foresta e, in appena due giorni, hanno costretto circa 44 mila persone, tra residenti e turisti, a lasciare le proprie abitazioni e le strutture dove si trovavano. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro Sébastien Lecornu di attivare l’Unità interministeriale di crisi e ha disposto la mobilitazione delle Forze armate per garantire il massimo sostegno alla Protezione civile. 🔗 Leggi su Open.online

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Maxi incendio nel sud della Francia: vigili del fuoco in azione

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