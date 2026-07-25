In Francia e Spagna, gli incendi di vaste dimensioni hanno portato allo sfollamento di circa 87.000 persone. Le fiamme continuano a espandersi in diverse aree, causando evacuazioni di massa. Le autorità stanno intervenendo con mezzi di emergenza, ma la situazione rimane critica a causa delle alte temperature e delle condizioni di siccità. Non sono stati ancora segnalati decessi, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

In Francia e Spagna gli incendi sono fuori controllo e hanno già costretto circa 87.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. La situazione più critica riguarda la penisola di Cap Ferret, sulla costa atlantica francese, e le regioni di Madrid e Castiglia e León, dove diversi roghi rischiano di unirsi in un unico enorme fronte di fuoco In Francia il vasto incendio scoppiato mercoledì nei pressi di Cap Ferret, a circa 60 chilometri da Bordeaux, continua ad avanzare senza controllo. Le fiamme hanno già distrutto oltre 125 chilometri quadrati di vegetazione, colpendo una delle località turistiche più rinomate della costa atlantica, famosa per le spiagge, gli allevamenti di ostriche e le ville di lusso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Incendi di vasta portata e fuori controllo in Francia e Spagna

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