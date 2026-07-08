Trump sull’Iran | È possibile un attacco di vasta portata

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che potrebbe esserci un attacco di vasta portata contro l’Iran. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro con la stampa al vertice della Nato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o tempistiche. La frase si inserisce in un contesto di tensioni tra Washington e Teheran, senza ulteriori precisazioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti al vertice Nato. Nel corso di un incontro con la stampa a margine del vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso forte preoccupazione riguardo alla situazione con l’Iran, lasciando intendere che una forte azione militare potrebbe essere imminente. “L’Iran potrebbe essere colpito”. Parlando accanto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha dichiarato che ritiene molto probabile un attacco contro l’Iran. Secondo il leader americano, ci sono forti dubbi sulla capacità di Teheran di rispettare eventuali accordi internazionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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