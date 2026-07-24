Decine di migliaia di persone sono state evacuate tra Francia e Spagna a causa di incendi che continuano a dilagare. Le fiamme sono fuori controllo e molti evacuati hanno lasciato le proprie case anche via mare. Le autorità stanno coordinando interventi di soccorso e trasporto di emergenza, mentre i vigili del fuoco cercano di contenere le fiamme. Le operazioni di evacuazione sono in corso in diverse zone colpite.

Fuggiti con ogni mezzo, anche via mare, per scampare alle fiamme. L’Europa brucia, tra Francia e Spagna, con la caccia ai soccorsi e le vacanze spezzate dal fuoco. In Francia, circa 67.000 persone sono state evacuate nelle ultime 24 ore da due luoghi di grande richiamo turistico, la penisola di Cap-Ferret, in Gironda, e il dipartimento delle Lande, poco più a sud, entrambi nel sud-ovest del Paese, non lontano da Bordeaux. Parigi, ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, ha richiesto l’attivazione del meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea (Ue) e riceverà «rapidamente» rinforzi aerei europei per combattere le fiamme. In Gironda, ha riferito la prefettura, il fuoco divampato l'altro ieri nel comune di Saumos ha già devastato oltre 12. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - L'Europa brucia tra Francia e Spagna: decine di migliaia di evacuati, fiamme fuori controllo e soccorsi via mare

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FRANCIA SPAGNA | MONDIALI 2026

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