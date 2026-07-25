Un consigliere comunale del PD a Monreale ha richiesto un consiglio straordinario in seguito agli incendi che hanno interessato la zona. La richiesta include la dichiarazione dello stato di emergenza e la richiesta di risarcimenti per i danni causati dagli incendi. La richiesta è stata presentata per affrontare la situazione e valutare eventuali interventi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte da parte delle autorità o sui danni specifici.

Inferno di fuoco a Monreale: il consigliere comunale del PD Sandro Russo chiede un Consiglio comunale straordinario, la dichiarazione dello Stato di emergenza e risarcimenti per i danni subiti. «Quello che sta colpendo il nostro territorio non è una semplice conseguenza del caldo estivo, ma un vero e proprio attacco criminale. Il Sindaco intervenga immediatamente presso la Regione Siciliana». È questo l’appello del consigliere comunale del Partito Democratico di Monreale, Sandro Russo, dopo la nuova e devastante ondata di incendi che ha colpito il territorio monrealese e gran parte della Sicilia. «Il cielo sopra Monreale si è tinto ancora una volta di rosso. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Incendi a Monreale, il PD chiede un Consiglio comunale straordinario

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