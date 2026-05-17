Il centro storico e via Don Morosini abbandonati | l' opposizione chiede un consiglio comunale straordinario

L'opposizione nel consiglio comunale di Latina ha richiesto una seduta straordinaria per discutere dello stato di abbandono del centro storico e di via Don Morosini. Sono stati segnalati episodi di degrado sociale e ambientale che riguardano queste zone della città. La richiesta è motivata dalla necessità di affrontare le condizioni di incuria e di sicurezza, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e tempestive. La richiesta sarà discussa nelle prossime settimane dall’assemblea comunale.

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Degrado sociale e ambientale del centro storico di Latina e in via Don Morosini: l'opposizione chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario. La richiesta arriva alla sindaca e alla segreteria generale dai gruppi consiliari di Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arresto Santamaria, opposizione chiede Consiglio comunale straordinario a BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri di opposizione chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio comunale a seguito della vicenda... Leggi anche: Emergenza idrica, convocato un consiglio comunale straordinario Latina, Campagna e Majocchi (PD): Centro e via Don Morosini abbandonate, chiediamo un Consiglio Comunale straordinarioQuesta mattina abbiamo incontrato una rappresentanza del Comitato Basta Degrado del centro storico e, ancora una volta, abbiamo constatato una situazione che continua ad essere insostenibile. In pa ... latinaquotidiano.it