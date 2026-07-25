Incarichi specifici ATA il compenso va pagato anche con la nuova posizione economica?
Il pagamento degli incarichi specifici del personale ATA durante l’anno scolastico resta da chiarire. La questione riguarda se il compenso debba essere versato anche nel caso in cui l’incarico sia stato conferito prima dell’assegnazione della posizione economica. La normativa attuale non specifica se il pagamento debba avvenire in presenza di questa condizione. La discussione riguarda le modalità di retribuzione e le tempistiche di pagamento per incarichi svolti in questa fase.
Il nodo riguarda gli incarichi specifici conferiti e svolti durante l’anno scolastico dal personale ATA che, al momento dell’assegnazione, non era ancora titolare della posizione economica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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