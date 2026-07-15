Posizioni economiche ATA UIL Scuola scrive al Ministero | Stop agli accantonamenti le risorse per gli incarichi specifici vanno liquidate integralmente

La UIL Scuola Rua ha scritto al Ministero dell’Istruzione e del Merito chiedendo di bloccare l’accantonamento delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA. Secondo l’associazione, le risorse devono essere liquidate integralmente e non trattenute dalle istituzioni scolastiche. La richiesta arriva in vista dell’assegnazione delle nuove posizioni economiche, che dovrebbe garantire un pagamento completo delle competenze del personale.

La UIL Scuola Rua chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito un intervento urgente per fermare l’accantonamento delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA, disposto da numerose istituzioni scolastiche in previsione dell’attribuzione delle nuove posizioni economiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: le info utili e a cosa fare attenzione

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