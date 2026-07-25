Inaugurata la Casa di Comunità Bruno Benigni
Oggi è stata inaugurata la Casa di Comunità Hub “Bruno Benigni” a Castiglion Fiorentino. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione del presidente della Regione Toscana e dei rappresentanti dell’Azienda sanitaria. La struttura è stata aperta ufficialmente e si trova nel territorio comunale. La Casa di Comunità offrirà servizi sanitari e assistenziali alla popolazione locale.
Arezzo, 25 luglio 2026 – Inaugurata questa mattina la Casa di Comunità Hub “Bruno Benigni” di Castiglion Fiorentino, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei vertici dell’Azienda sanitaria. L’intervento, finanziato con 1,8 milioni di euro di risorse PNRR, ha interessato circa 800 metri quadrati della struttura di via Madonna del Rivaio, nata come Casa della Salute. I lavori hanno consentito la realizzazione di sette ambulatori con sala d’attesa, della segreteria medica, del CUP e di nuovi locali di servizio, oltre alla climatizzazione del primo piano e al ripristino dell’ingresso principale nella sua collocazione originaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Inaugurata la Casa della Comunità di Fonte NuovaÈ stata aperta una nuova Casa della Comunità a Fonte Nuova, rafforzando la rete di assistenza sociosanitaria locale.
Sanità: inaugurata la Casa di comunità del litorale pisanoOggi, 11 maggio, si è tenuto il taglio del nastro per la nuova Casa di comunità del litorale pisano, situata negli ex locali della Palp in via Andò a...
Temi più discussi: Sanità, inaugurata la nuova Casa della Comunità Bufalotta; Presentata a Cascina la nuova Casa della comunità; Inaugurate a Roma le nuove Case di Comunità Nuovo Regina Margherita e IMRE e il nuovo Ospedale di Comunità; Inaugurata la nuova Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina.
INAUGURATA LA CASA DI COMUNITÀ BRUNO BENIGNI Inaugurata questa mattina la Casa di Comunità Hub Bruno Benigni di Castiglion Fiorentino, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei vertici dell’Azienda sanitaria. facebook
Sanità Abruzzo, inaugurata la Casa della Comunità Hub di Scafa abruzzonews.eu/sanita-abruzzo… #Pescara #Province_Abruzzo #Scafa x.com
Taglio del nastro a Castiglion Fiorentino con la Giani per la Casa di comunitàInvestiti un milione e 800 mila euro di fondi Pnrr. Sono stati ristrutturati ottocento metri quadri del piano di ingresso ... lanazione.it
Una mappa della metropolitana di Novosibirsk, il terzo sistema di metropolitana più trafficato della Russia [OC] reddit
Inaugurata la nuova Casa della Comunità di Santo Stefano BelboNel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, è stata ufficialmente inaugurata la nuova Casa della Comunità di Santo Stefano Belbo, punto di riferimento dei ... atnews.it