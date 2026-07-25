Inaugurata la Casa di Comunità Bruno Benigni

Notizia in breve

Oggi è stata inaugurata la Casa di Comunità Hub “Bruno Benigni” a Castiglion Fiorentino. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione del presidente della Regione Toscana e dei rappresentanti dell’Azienda sanitaria. La struttura è stata aperta ufficialmente e si trova nel territorio comunale. La Casa di Comunità offrirà servizi sanitari e assistenziali alla popolazione locale.