Inaugurata la Casa di Comunità Bruno Benigni

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stata inaugurata la Casa di Comunità Hub “Bruno Benigni” a Castiglion Fiorentino. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione del presidente della Regione Toscana e dei rappresentanti dell’Azienda sanitaria. La struttura è stata aperta ufficialmente e si trova nel territorio comunale. La Casa di Comunità offrirà servizi sanitari e assistenziali alla popolazione locale.

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Arezzo, 25 luglio 2026 – Inaugurata questa mattina la Casa di Comunità Hub “Bruno Benigni” di Castiglion Fiorentino, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei vertici dell’Azienda sanitaria. L’intervento, finanziato con 1,8 milioni di euro di risorse PNRR, ha interessato circa 800 metri quadrati della struttura di via Madonna del Rivaio, nata come Casa della Salute. I lavori hanno consentito la realizzazione di sette ambulatori con sala d’attesa, della segreteria medica, del CUP e di nuovi locali di servizio, oltre alla climatizzazione del primo piano e al ripristino dell’ingresso principale nella sua collocazione originaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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