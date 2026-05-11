Sanità | inaugurata la Casa di comunità del litorale pisano

Oggi, 11 maggio, si è tenuto il taglio del nastro per la nuova Casa di comunità del litorale pisano, situata negli ex locali della Palp in via Andò a Marina di Pisa. L'apertura rappresenta l'inizio delle attività presso questa struttura. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e si è svolta di fronte a una platea di cittadini e operatori sanitari.

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