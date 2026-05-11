Sanità | inaugurata la Casa di comunità del litorale pisano
Oggi, 11 maggio, si è tenuto il taglio del nastro per la nuova Casa di comunità del litorale pisano, situata negli ex locali della Palp in via Andò a Marina di Pisa. L'apertura rappresenta l'inizio delle attività presso questa struttura. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e si è svolta di fronte a una platea di cittadini e operatori sanitari.
Taglio del nastro, oggi 11 maggio, per la Casa di comunità del litorale pisano, negli ex locali della Palp di via Andò a Marina di Pisa. La struttura è stata riammodernata e ripensata grazie a un investimento di oltre 1 milione di euro finanziato dall'Asl Toscana nord ovest, con risorse.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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