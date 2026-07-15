Inaugurata la Casa della Comunità di Fonte Nuova
È stata aperta una nuova Casa della Comunità a Fonte Nuova, rafforzando la rete di assistenza sociosanitaria locale. Il presidio territoriale è stato inaugurato per migliorare l’accesso alle cure e avvicinare i servizi alla popolazione. La struttura rappresenta un punto di riferimento per i residenti, offrendo servizi sanitari e sociali in un’unica sede. L’apertura è stata celebrata con una cerimonia ufficiale e ha coinvolto le autorità locali.
Un nuovo punto di riferimento per la sanità. La rete di assistenza sociosanitaria si rafforza in modo significativo con il taglio del nastro della Casa della Comunità di Fonte Nuova, un presidio territoriale fortemente voluto per avvicinare le cure alle persone. Il progetto si inserisce nel più ampio disegno di ammodernamento e sviluppo previsto dalla Missione 6 del PNRR, confermando l’assoluta importanza di investire nella medicina di prossimità per decongestionare gli ospedali principali e supportare le comunità locali con servizi capillari e immediati. Alla cerimonia ufficiale hanno partecipato i principali vertici istituzionali, tra cui l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini in rappresentanza della Regione, il Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli e il Sindaco Umberto Falcioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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