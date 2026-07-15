Inaugurata la Casa della Comunità di Fonte Nuova

Notizia in breve

È stata aperta una nuova Casa della Comunità a Fonte Nuova, rafforzando la rete di assistenza sociosanitaria locale. Il presidio territoriale è stato inaugurato per migliorare l’accesso alle cure e avvicinare i servizi alla popolazione. La struttura rappresenta un punto di riferimento per i residenti, offrendo servizi sanitari e sociali in un’unica sede. L’apertura è stata celebrata con una cerimonia ufficiale e ha coinvolto le autorità locali.