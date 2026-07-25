Gli ultimi allenamenti della nazionale sono stati svolti sui monti austriaci, con sessioni riservate a un ritiro di Pirlo. Dopo le sedute, le squadre si preparano a partire con destinazione l’Italia, dove inizieranno le attività ufficiali. Il ritiro ha coinvolto i calciatori in un contesto di alta quota, prima di passare alla fase successiva del programma. La squadra si appresta a proseguire le attività in vista delle competizioni ufficiali.

Chi ama la vita ad alta quota sostiene che "sopra una certa altitudine non si possono fare cattivi pensieri". Per Andrea Pirlo, prossimo ct di un’Italia da ricostruire, vanno bene anche i quattrocento metri di Geinberg, Alta Austria, il paesino al confine con la Germania dove sta trascorrendo le ultime notti da allenatore dello United FC, la squadra degli Emirati presa in seconda serie e condotta fino alla promozione. Il destino s’è arrampicato fin qui col suo solito tempismo. Uno dei pochi ristoranti di Geinberg si chiama "Zum kleinen Italiener", "Il piccolo italiano", ed è gestito dai Colotta, una famiglia a tinte azzurre che appena ti sente parlare riconosce da dove vieni e ti ribadisce con orgoglio la sua provenienza: "Italiano? Come noi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In ritiro con Pirlo: ultimi allenamenti "arabi" sui monti austriaci, poi valigie e... azzurro

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