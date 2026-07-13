Via al ritiro | Stankovic osservato speciale diversi nerazzurri già con le valigie E Frattesi…

Diversi giocatori dell'Inter sono già con le valigie pronte, mentre Stankovic è sotto osservazione speciale. Frattesi si sta preparando per partire. Chivu ha accolto i primi giocatori ad Appiano Gentile, confermando fiducia nel giovane serbo. Il mercato potrebbe portare a cambiamenti significativi nella rosa, senza ancora dettagli ufficiali sulle cessioni o acquisti imminenti.

di Alberto Petrosilli Chivu accoglie i primi giocatori ad Appiano Gentile: fiducia per il giovane serbo, mentre il mercato potrebbe cambiare il volto della rosa. Occhio a Frattesi. Prende il via il ritiro dell’Inter in vista della stagione 20262027, con Cristian Chivu che inizierà a lavorare con un gruppo ancora privo dei giocatori impegnati al Mondiale. A guidare la squadra saranno i senatori italiani, tra cui Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Federico Dimarco, insieme al nuovo portiere Ivan Provedel, finora unico acquisto estivo dei nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i volti da seguire con maggiore attenzione c’è Aleksandar Stankovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

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