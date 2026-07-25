Sono stati diffusi audio che coinvolgono il giornalista Sigfrido Ranucci, accusato di aver fatto dichiarazioni contro la Rai, mafia e massoneria. Ranucci ha dichiarato che smentirà le affermazioni e che si tratta di un’interpretazione distorta. Le registrazioni sono al centro di un’indagine interna, mentre il giornalista non ha ancora commentato pubblicamente. La vicenda riguarda presunte dichiarazioni rilasciate in un contesto riservato.

Sigfrido Ranucci continua a far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione ci sarebbero delle accuse mosse dal vicedirettore della Rai al servizio pubblico nel quale lavora. Il Quotidiano La Verità ha infatti dedicato a questo tema la prima pagina di oggi, sostenendo di essere in possesso di file audio scambiati via messaggio su whatsapp. Conversando con Valentina Pelliccia, il cui nome è salito agli onori del grande pubblico nelle ultime settimane dopo essere uscito sul sito Dagospia, il giornalista parlerebbe della presenza di mafia e massoneria all’interno della Rai. Senza specificare chi sarebbero questi soggetti.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “In Rai mafia e massoneria”: spuntano gli sconcertanti audio di Ranucci. Il giornalista smentirà?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai e conduttore di Report, ha rilasciato dichiarazioni in cui afferma che all’interno dell’azienda ci sarebbero...

Leggi anche: Gli intrecci fra mafia, massoneria e politica: 2 condanne e 5 assoluzioni

Temi più discussi: RaiNews. . Io amo la Sicilia perché non mi piace dice il magistrato ucciso dalla mafia 34 anni fa in un'inedita intervista della Rai Sicilia, risalente al 1987. Bisogna partire dalla considerazione che ci sono cose che non vanno e che devono essere cambiate.; Linea Verde Sentieri affronta la Magna Via Francigena; Petra Reski, la giornalista anti-mafia che difende Venezia tra inchieste e impegno civico; RAI 2 * TG2 POST - 18/07(21.00) : PAOLO BORSELLINO E LA LOTTA ALLA MAFIA, CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA / NORMATIVE (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

La voce di Paolo Borsellino in una intervista inedita. Dagli archivi della Rai Sicilia riemerge un'intervista radiofonica del 1987, in cui il magistrato parla della lotta alla mafia dopo il maxi processo e dei giovani. Il servizio di Roberto Ruvolo x.com

Bufera su Ranucci: In Rai c'è un po' di mafia e un po' di massoneria. FdI chiede chiarimentiAnche dentro la Rai c'è un pò di mafia, un pò di massoneria: così Sigfrido Ranucci in una intercettazione rilanciata oggi da un quotidiano - che dedica al caso l'apertura del giornale - e in cui il ... gds.it

Ranucci intercettato: 'Massoneria e mafia in Rai'. Per FdI 'dichiarazioni gravissime'Anche dentro la Rai c'è un po' di mafia, un po' di massoneria'': così Sigfrido Ranucci in una intercettazione rilanciata oggi da La Verità, che ci apre il giornale in cui il giornalista spiega: ''è ... ansa.it