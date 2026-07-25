in piazza mercatale abbracci per dire no alla violenza tra ragazzi

Notizia in breve

In piazza Mercatale, ragazzi e adulti si sono riuniti per formare un grande abbraccio contro la violenza tra giovani. L’evento ha coinvolto diverse persone, che hanno partecipato per mostrare solidarietà e promuovere un messaggio di pace. L'iniziativa ha trasformato temporaneamente lo spazio pubblico in un luogo di condivisione e ascolto, senza interventi o discorsi ufficiali. L’obiettivo era creare un momento di unità, anche se limitato nel tempo, per affrontare il problema della violenza giovanile.