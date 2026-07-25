In piazza Mercatale abbracci per dire no alla violenza tra ragazzi
In piazza Mercatale, ragazzi e adulti si sono riuniti per formare un grande abbraccio contro la violenza tra giovani. L’evento ha coinvolto diverse persone, che hanno partecipato per mostrare solidarietà e promuovere un messaggio di pace. L'iniziativa ha trasformato temporaneamente lo spazio pubblico in un luogo di condivisione e ascolto, senza interventi o discorsi ufficiali. L’obiettivo era creare un momento di unità, anche se limitato nel tempo, per affrontare il problema della violenza giovanile.
Trasformare, almeno per una sera, un luogo segnato dalla cronaca in uno spazio di dialogo e condivisione. È stato questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata giovedì sera in piazza Mercatale nell’ambito del progetto " ritrovarsi – Educativa di strada per il benessere e la socializzazione", sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e promosso dal Centro di Solidarietà di Prato. Protagonisti gli operatori di " Spiazza la notte ", gruppo composto da volontari, psicologi e peer educator del Centro di Solidarietà, tornato tra i giovani della movida pratese per affrontare un tema delicato: la violenza e le risse tra ragazzi. La scelta di piazza Mercatale non è stata casuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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