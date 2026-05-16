Un migliaio di persone in piazza, secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi per urlare «Liberiamo Napoli dalle violenze» come recita lo striscione alla testa del corteo. Gli episodi di violenza in questi giorni in città hanno portato a una manifestazione nata dal basso per chiedere più attenzione alle fasce più deboli della città. L’appello a scendere in piazza è stato lanciato da Libera e dalla Chiesa di Napoli. Il corteo, partito da piazza Garibaldi, raggiungerà il Duomo (e non piazza Dante come previsto inizialmente) dove interverrà anche il cardinale Domenico Battaglia, primo firmatario dell’appello contro la violenza che ha rilanciato il suo «patto educativo» con istituzioni e associazioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Marcia per la legalità in centro a Napoli, un migliaio in piazza per dire stop alla violenza

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