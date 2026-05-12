Prato 23enne accoltellato in piazza Mercatale | è in condizioni gravissime

Nella notte, un giovane di 23 anni è stato coinvolto in un episodio violento in piazza Mercatale, nel centro di Prato. Secondo quanto riferito, il ragazzo è stato accoltellato e ora si trova in condizioni gravissime all’ospedale. La vicenda ha attirato l’attenzione tra i residenti e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nella notte nel centro città. Un ragazzo italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni cliniche gravissime dopo essere stato accoltellato nella notte a Prato, in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. L’aggressione è avvenuta intorno alle 1.20, ma al momento non sono ancora noti né l’autore né gli autori del gesto, così come rimangono sconosciuti i motivi dell’attacco. Il giovane in arresto cardiaco poi rianimato. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne avrebbe riportato ferite molto gravi che gli hanno provocato un arresto cardiaco a causa delle emorragie. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente riuscendo a rianimarlo sul posto, prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Prato, 23enne accoltellato in piazza Mercatale: è in condizioni gravissime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Soccorre una donna molestata e viene accoltellato: 23enne di Prato in fin di vita Notizie correlate Leggi anche: Prato: accoltellato nella notte in piazza Mercatale, è gravissimo. Arrestati gli aggressori Leggi anche: Prato, notte di terrore in piazza Mercatale: giovane accoltellato al cuore è grave