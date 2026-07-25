in moto contro il camion muore centauro di 37 anni a montichiari

Notizia in breve

Un motociclista di 37 anni è morto sabato 25 luglio dopo aver tamponato un camion lungo la Sp37, al confine con Calvisano, a Montichiari. L'incidente è avvenuto poco dopo le nove del mattino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.