In moto contro il camion muore centauro di 37 anni a Montichiari
Un motociclista di 37 anni è morto sabato 25 luglio dopo aver tamponato un camion lungo la Sp37, al confine con Calvisano, a Montichiari. L'incidente è avvenuto poco dopo le nove del mattino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.
Ennesimo dramma sulle strade bresciane, sabato 25 luglio. Poco dopo le nove del mattino lo schianto mortale a Montichiari, lungo la Sp37, al confine con Calvisano. Ad avere la peggio un motociclista di 37 anni, residente a Ghedi, che ha perso la vita dopo l'impatto contro un camion. Sul posto, oltre agli operatori sanitari che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi: al vaglio la dinamica esatta del terribile incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la provinciale è temporaneamente chiusa. . 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
SI SCHIANTA CON LA MOTO CONTRO UN MURO, MUORE CENTAURO 60ENNE | 07/06/2026
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