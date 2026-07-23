Un centauro di 68 anni è morto dopo essersi scontrato con un furgone lungo la strada della zona industriale di Castelgomberto, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina. Nonostante i soccorsi, l’uomo, residente a Desenzano del Garda, non è stato possibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, ma la vittima è deceduta a causa delle ferite riportate.

Desenzano del Garda (Brescia), 23 luglio 2026 – Si è schiantato contro un furgone lungo la strada della zona industriale di Castelgomberto, in provincia di Vicenza: per Paolo Maccione, 68 anni, centauro bresciano di Desenzano del Garda, questa mattina intorno alle 11, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato scaraventato a terra, e quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era purtroppo più nulla da fare. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacesate-scontro-moto-camion-morto-centauro-45-anni-ce39a6f6 Da quanto si è appreso, il centauro quella moto la stava provando. Per cause in corso di accertamento da parte delle pattuglie della polizia locale del Comune vicentino intervenute per i rilievi, l’impatto contro il camion è stato inevitabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Impatto fatale contro un camion: muore a 68 anni il centauro bresciano Paolo Maccione

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