Un motociclista di 35 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente sulla strada per l’Amiata. Lo scontro tra un camion e una motocicletta si è verificato nel tardo pomeriggio a Santa Fiora. Il centauro ha riportato ferite gravissime e non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. La vittima viaggiava da solo al momento dell’incidente.

SANTA FIORA – Una terribile tragedia della strada ha sconvolto l’Amiata nel tardo pomeriggio di ieri. Un drammatico scontro tra un camion e una motocicletta è costato la vita a un giovane centauro di 35 anni, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Il tragico sinistro si è consumato intorno alle 19 in località San Bastiano, lungo la Strada del Monte Amiata, nel territorio comunale di Santa Fiora. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’impatto tra il mezzo pesante e la moto guidata dal 35enne è stato violentissimo, non lasciando scampo al motociclista. La centrale... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro moto-camion sulla strada per l’Amiata: muore centauro di 35 anni

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