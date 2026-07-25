In città le riprese di ‘Teo trials’ con Soragna

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In questi giorni si svolgono le riprese della prima stagione di ‘Teo Trials’ tra gli impianti sportivi del Ferrarese e di Cattolica. Il programma, in autunno su Sky, vede un ex capitano della Nazionale di basket che incontra e sfida cinque atleti di discipline diverse sui playground dell’Emilia-Romagna. Le registrazioni coinvolgono diverse location e coinvolgono figure sportive di rilievo.

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Sono in corso in questi giorni, tra gli impianti sportivi del Ferrarese e quelli di Cattolica, le riprese della prima stagione di ‘ Teo Trials ’, il format – in autunno on air sulle reti Sky – con l’ex capitano della Nazionale di Basket che incontra e sfida cinque campioni di altre discipline sui playground dell’Emilia-Romagna. Teo Trials è ideato da Matteo Soragna, Raffaele Ferraro e Marco Gianstefani e prodotto da Cma, parte di Pts, Gruppo attivo nella consulenza strategica, finanziaria e operativa per imprese, intermediari finanziari e pubblica amministrazione, con il supporto artistico ed esecutivo di On Creative Company. Il format, dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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